US Open 2024 Berrettini e Musetti avanti al secondo turno Eliminato Darderi per mano di Djokovic

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 agosto 2024) New York, 27 agosto– Matteoe Lorenzoaldell’US, quarto e ultimo torneo dello Slam. Il roal primosupera oggi lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas per 7-6 (7-2), 6-3, 6-3 in 2h21?. Il toscano, testa di serie numero 18, batte lo statunitense Reilly Opelka per 7-6 (7-3), 1-6, 6-1, 7-5 in 2h54?. Novakaldell’US. Il serbo, numero 2 del tabellone, inizia la caccia al 25esimo titolo dello Slam battendo agevolmente il moldavo Radu Albot per 6-2, 6-2, 6-4 in 2h07?. Nella prima giornata del torneo, caratterizzata dalle vittorie di Matteoe Lorenzo, esce di scena Luciano: l’azzurro cede in 4 set all’argentino Sebastian Baez, che si impone per 6-4, 6-7 (3-7), 6-0, 7-6 (7-4).