Un fan regala a Mahmood quasi un chilo di ‘nduja durante un concerto | lo stupore del cantante

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 27 agosto 2024) Un fuori programma a dir poco curiosol’ultima tappa del tour estivo di. Siamo a Roccella Jonica, in Calabria. Ildi Tuta Gold ha sospeso per qualche minuto la sua esibizione per un divertente siparietto con un fan, che lo ha omaggiato con un prelibato dono: ben 700 grammi dicalabrese conservati un una borsa frigo. Ad attirare l’attenzione diè stato un cartello esibito da un fan,la performance nella suggestiva cornice del teatro al Castello: “Nel 2022 ti ho portato un ritratto, oggi invece ti porto un po’ di”. Un messaggio che l’artista non ha potuto ignorare, tra loe le risate del pubblico. “Sono stato due giorni in Sicilia, ora qua. Torno a Milano che sarò un bue”, ha detto scherzando, sempre pronto a concedersi alla sua gente: “Sto solo mangiando Non c’è un limite al cibo”.