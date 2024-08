Traffico Roma del 27-08-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori su via del Foro Italico comportano riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni proseguono i lavori in via Anastasio II con riduzione di carreggiata l’altezza del viadotto delle Fornaci possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorlavori di potatura in via Gregorio VII con riduzione di carreggiata in base all’ avanzamento dei lavori termine interventi previsto per fine agosto uno sguardo al trasporto pubblico per lavori di potenziamento delle Infrastrutture nella stazione Termini attive Fino al prossimo 7 settembre modifiche alle linee fl2Avezzano e sulla lineaAncona Fino al prossimo 6 ottobre modifiche alla circolazione dei treni sulla fl4Albano Laziale ed fl6Cassino alcuni treni termineranno la corsa o ...