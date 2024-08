Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ WiFi 8+128GB Gray in offerta su Amazon al 40% di sconto

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 27 agosto 2024) L’di oggi ci permette di acquistare ilTab A9+ (al prezzo di 185,46, con unodel 40% sul prezzo consigliato di 309,00€ e un risparmio di 123,54€. Il prodotto è disponibile a questo indirizzo; esso gode di disponibilità immediata, sarà venduto e spedito da.it ed è idoneo alla spedizione gratuita. IlTab A9+ (è un dispositivo elegante e compatto (257,1 x 168,7 x 6,9 mm per 491 grammi di peso), adatto a qualsiasi contesto e comodo da utilizzare grazie alla sua grande maneggevolezza; il liscio telaio realizzato in metallo lo protegge a dovere dagli urti. Il display TFT LCD da 11 pollici ha una risoluzione di 1200 x 1920 pixel e un formato 16:10, mentre la frequenza di aggiornamento è di 90 Hz. Sono presenti inoltre 4 speaker stereo e un jack da 3,5 mm per le cuffie.