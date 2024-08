Spariscono i canali Televisione chi deve cambiarla prima del 28 agosto e perché

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Il 28 di, debutterà in Italia il DVB-T2, il “nuovo digitale terrestre” che si basa su uno standard – in realtà è stato definito nel 2007, 17 anni fa – e richiede tv compatibili. Per questo motivo le emittenti tendono ad aspettare che la totalità del parco installato sia compatibiledi accendere il T2 che avverrà mercoledì 28. Il primo passo – ovverosia accedere lafrequenza in DVB-T2 – tocca alla Rai, in forza del nuovo contratto di servizio, senza il quale probabilmente nulla sarebbe successo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricorda: “Per la ricezione del segnale DVB-T2 non è necessario cambiare l’antenna né tantomeno modificare l’impianto TV. Antenne e impianti attualmente utilizzati per il segnale DVB-T sono già perfettamente idonei alla ricezione del segnale DVB-T2?. Leggi anche: “Da Amici al palco dell’Ariston”.