Schiuma in strada dopo la pioggia | la spiegazione al fenomeno

(Di martedì 27 agosto 2024)un’estate intensa, caratterizzata da forti ondate di calore, laè tornata a bagnare l’Italia. L’acqua caduta su gran parte della Penisola, tuttavia, avrebbe generato unche ha fatto scaturire un dibattito molto accesso:bianca inbianca sulle strade della Capitale. Nelle ore scorse, infatti, Roma è stata ‘invasa’ da una sostanza non bene identificata, trascinata dallache si è abbattuta abbondante sulla città. Unche ha fatto scaturire un dibattito anche sui social con teorie tra le più fantasiose. Tuttavia, esiste unascientifica a quanto accaduto e, ovviamente, ha a che fare con la crisi climatica e le sue conseguenze talvolta catastrofiche, altre anomale come in questo singolare caso.