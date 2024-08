Romagna in attacco c’è tanto da migliorare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) 3220: Maistrello, Haj Frej, C.Mengoli 2, Satta, Guerrero 1, Garau 4, G.Mengoli, Ceroni, Dall’Aglio 2, Stabellini 2, Ariotti 1, Tondini 3, Ramondini 3, Rotaru, Zavagli 2. All. Ortega. Note: primo tempo 17-7. La Pallamanoesce con le ossa rotte dalla trasferta a Chiaravalle con tutte le attenuanti del caso. Prima fra tutti, i marchigiani che militano in serie A Gold hanno iniziato a sudare due settimane prima e ciò si è visto subito sul terreno di gioco. Le gambe molli l’hanno fatta da padrone evidenziando una condizione atletica approssimativa e una mentalità non ancora vincente. Il team allenato da coach Mariano Ortega ha commesso tanti errori nelle conclusioni, neutralizzate dal noto portiere Valerio Sampaolo. Almeno la fase difensiva fornisce buone indicazioni, in particolare nel primo tempo e alla fine.