Quando si terrà il sorteggio del terzo turno della Carabao Cup e perché è diverso dal solito? Il formato come guardarlo e altro ancora

(Di martedì 27 agosto 2024) Sito inglese: Questa settimana si svolgerà il secondoCoppa2024/25, durante il quale 50 club si sfideranno per accedere alla fase successiva. In questa fase entrano in gioco complessivamente 13 clubPremier League: martedì sera il Fulham si recherà al Birmingham City, in League One, davanti alle telecamere di Sky Sports, mentre mercoledì verrà trasmessa in diretta la sfida tra il Nottingham Forest e il Newcastle United. Le sette squadrePremier League che questa stagione sono impegnate in Europa non prendono parte al secondo, ma accedono direttamente al; saranno quindi tra quelle che scopriranno i loro avversari questa settimana.