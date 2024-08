Pomeriggio 5 al via dal 2 settembre | ci sarà una grande novità e cambio orario

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) I battenti di Pomeriggi 5 stanno per riaprirsi. La trasmissione è andata in ferie durante il periodo estivo, lasciando il posto a Simona Branchetti con5 News Estate. La prossima settimana, precisamente da lunedì 2, però, Myrta Merli o tornerà alla guida del format, contro ogni pronostico trapelato in questi mesi. Malgrado le voci di un possibile malcontento della conduttrice, la quale sembrava si aspettasse che le venisse proposto un programma differente, magari su Rete4, la donna sembra essere contenta di cimentarsi in questa nuova avventura. Nel corso di un’intervista, infatti, ha fatto delle confessioni. Laapportata a5 da Myrta Merlino Myrta Merlino è pronta a riprendere il timone di5. Il programma ha subito dei cambiamenti negli anni, fino ad assumere una connotazione molto più giornalistica e poco improntata sul trash.