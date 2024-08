Osimhen | se l’Europa non bussa sarà costretto ad andare in Arabia Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024): senonadin). Scrive il quotidiano sportivo con Vincenzo D’Angelo: Il Chelsea, durante l’operazione Lukaku, è tornato a chiedere il numero 9 nigeriano al Napoli, ma non è la soluzione preferita di. Che vuole giocare ancora la Champions e provare anche a vincerla. E qui torniamo all’attesa per il Psg, che resterà speranza fino a venerdì, giorno di chiusura del mercato. Altrimenti Victorad aprire davvero al trasferimento inSaudita, da dove domenica è arrivata l’offerta ufficiale dell’Al Ahli, pronto a garantire al Napoli 70 milioni per il cartellino del nigeriano. De Laurentiis sarebbe anche disposto ad accettare, ma Victor non è pronto a vedersi nella Saudi League, dove potrebbe sbarcare entro il 2 settembre.