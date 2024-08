Omicidio di Sharon dai conti correnti della 33enne emersi versamenti a Scientology

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 agosto 2024) Terno d’Isola. Proseguono le indagini delle forze dell’ordine per cercare di dare un volto all’assassino diVerzeni, laaccoltellata a Terno d’Isola ormai un mese fa. Sotto la lente degli inquirenti anche il rapporto che la giovane aveva con, l’organizzazione religiosaquale la donna faceva parte. Dopo le analisi svolte suibancari di, sarebbero balzati all’occhio degli inquirenti alcunidi somme di denaro destinate proprio all’organizzazione. La donna, residente in via Merelli nel comune in cui è morta, aveva infatti da poco cominciato i corsi per far parte dell’associazione fondata negli Stati Uniti. Da una prima ricostruzione parrebbero piccole somme.