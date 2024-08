Odio razziale la scrittrice Cecilia Parodi indagata a Milano dopo la denuncia di Segre

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 27 agosto 2024) La Procura diha indagato laper "istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, etnica e religiosa" e per "diffamazione aggravata dall'". L'apertura del fascicolo da parte del Pm Leonardo Lesti, era arrivata in seguito allapresentata dalla senatrice a vita Lilianain relazione ad un video, pubblicato nei mesi scorsi sul profilo Instagram della, in cui laavrebbe affermato, tra le altre cose, di "odiare tutti gli ebrei". Stando a quanto emerso dalle indagini, la donna avrebbe prima indirizzato frasi antisemite contro, poi avrebbe pronunciato frasi dicontro Israele e gli ebrei. Per questo motivo la Procura meneghina, guidata da Marcello Viola, ipotizza l'accusa di istigazione a delinquere e diffamazione aggravata.