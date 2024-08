Magistratura Onoraria la ricetta? Un po’ di buon senso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024) di Nico Dente Gattola Nell’eterno cantiere dellala riforma c.d.” Cartabia “ si caratterizza per l’ennesima divisione. Divisione che si accentua ulteriormente con la riforma attualmente in cantiere con l’esecutivo in carica.Ebbene si perché dopo anni e anni di contrapposizioni tra GOT e GDP si è passati a quella tra esclusivisti e non esclusivisti , ovvero tra coloro che hanno scelto di non svolgere altra attività e altri che invece hanno optato per non abbandonare la precedente attività , cui affiancare l’attività di magistrato onorario.Chiariamo subito come il dibattito sulle differenze tra GOT e GDP anche in questo caso ci troviamo davanti ad una discussione sterile, per lo meno all’interno della categoria perché si tratta di determinazioni altrui in cui l’impatto dei diretti interessati è stato pressoché nullo.