Lazio squadra a colloquio con Baroni Torna Marusic Casale in dubbio per il Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Nuovo giorno, nuova seduta di allenamento per la, che prosegue la sua marcia di avvicinamento al match contro il, in programma sabato 31 agosto e valido per la terza giornata di campionato. Il ko contro l’Udinese ha fatto male ai ragazzi di Marcoche, prima di iniziare la seduta, hanno analizzato attentamente il match contro i bianconeri. In campo, invece, continuano le assenze di Luca Pellegrini e di Mario Gila, bloccati dai rispettivi infortuni, alle quali si aggiunge quella di Nicolò, out per un problema al polpaccio e in forteanche per la sfida contro i rossoneri; al suo posto è già pronto Patric. La buona notizia è il ritorno di Adam, a riposo precauzionale nell’allenamento di martedì a causa di qualche acciacco post partita, che si è riunito ai compagni.con