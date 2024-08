La vicepresidente Coni | Solo in settantasette hanno usato i sussidi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Dati precisi su quante siano le atlete in attività chefigli o stanno affrontando una gravidanza è impossibile averne. Andrebbe scandagliata federazione dopo federazione e stabiliti precisi criteri di selezione per l’indagine:le appartenenti alle massime serie o le olimpiche? Chi pratica sport singoli o di squadra? E poi tante donnefigli a fine carriera e quindi non rientrerebbero nella statistica. "È semmai importante riflettere sul fatto che sempre più di frequente vediamo atlete chefigli con sé o che affrontano la gravidanza nel corso della carriera, visto che la durata di questa si sta allungando, e poi riprendono l’attività". Silvia Salis,vicario del, ex martellista italiana e mamma da meno di un anno di un bambino, ha a cuore il tema come dirigente sportiva e come donna, genitore e lavoratrice.