Fidene 65enne tedesco trovato morto in casa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) L’uomo è statocon la testa nel frigorifero, si ipotizza un malore fatale. Un uomo di 65 anni, di nazionalità tedesca, è statonel suo appartamento in via di Santa Colomba, nel quartierea Roma. Il macabro ritrovamento è avvenuto ieri, quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, allertati per un’emergenza. Al loro arrivo, hannol’uomo nudo, con la testa poggiata all’interno del frigorifero, come se stesse cercando refrigerio dal caldo. La Polizia, insieme alla Polizia Scientifica, è intervenuta per condurre i rilievi del caso. Da una prima ispezione cadaverica, sembra che la morte sia avvenuta per cause naturali, probabilmente a seguito di un malore improvviso. Tuttavia, ulteriori accertamenti sono in corso per confermare le circostanze del decesso.