E’ il 51enne Paolo Pardini il centuaro morto sulla Variante Aurelia

(Di martedì 27 agosto 2024) Viareggio 27 agosto 2024 – «Non riesco ancora a crederci. Quando mi è arrivata la telefonata questa notte mi è crollato il mondo addosso». Luca scuote la testa e non riesce più a trattenere le lacrime. E mentre singhiozza continua a ripetere: «non è possibile, non è possibile morire così». Ed è da ieri notte che Luca continua a piangere e urlare, da quando con una telefonata ha appreso che ildeceduto nel terribile schiantopoco dopo l’uscita di Viareggio Sud in direzione di Lido di Camaiore. Un impatto devastante in cui ha perso la vita, 51 anni. L’uomo in sella alla sua moto stava rientrando verso casa quando intorno alle 22.30 ha finito la sua corsa contro il guardrail. Ancora al vaglio della Polizia Municipale di Viareggio le cause dell’incidente.