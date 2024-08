Difendo Gualtieri Marino si occupi di Europa non di Roma Ci scrive Catarci

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 agosto 2024) Al direttore - Prima di replicare a Ignaziova ricordato il periodo 2008-2021, perché decontestualizzare giova solo a forme di revisionismo storico. I tre sindaci, Alemanno,e Raggi, diversi sotto ogni punto di vista, hanno riportato risultati similari: acuito problemi strutturali, periferie, economia, trasporti, rifiuti; ampliato la distanza cittadinanza-istituzioni; propagato l’idea chesia ingovernabile. Trasformare la capitale in maniera olistica è la sfida che come Avs abbiamo raccolto insieme al sindaco, con sostegno talvolta critico ma sempre leale. L’obiettivo è tenere insieme sviluppo generale, in positivo da 2 anni, con lotta alle disuguaglianze e priorità come periferie, servizi di prossimità, questione sociale e abitativa, ambiente. A partire dall’“esserci”, nelle contraddizioni e nelle fragilità.