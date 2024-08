Cremlino ' senza prove serie contro Durov è atto politico'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che se non dovessero esserci" per l'arresto in Francia del patron di Telegram, Pavel, si tratterebbe di un "caso". Lo riporta la Tass. "Le accuse sono davvero moltoe richiedonoaltrettanto, altrimenti si tratterà di un tentativo diretto di limitare la libertà di comunicazione e, si potrebbe anche dire, di un'intimidazione diretta nei confronti del capo di una grande azienda. Cioè sarà esattamente una questione politica, cosa che ieri in questa storia è stata negata dal signor Macron", ha detto Peskov.