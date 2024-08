Calendario US Open 2024 oggi 27 agosto | orari partite ordine di gioco tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) New York sarà il centro di gravità del tennis internazionale per le prossime due settimane. Gli UShanno preso il via nella giornata di ieri; dopo i debutti dei campioni in carica, Novak Djokovic e Coco Gauff, arriva il momento degli altri ‘pezzi grossi’ del torneo, sia maschile che femminile: i numeri uno Jannik Sinner e Iga Swiatek oltre che Carlos Alcaraz. Per tutti e tre la ‘casa’ del loro primo match nel major statunitense sarà l’Arthur Ashe. Jannik sarà il secondo in lista, preceduto dalla polacca (che se la vede con Kamilla Rakhimova); per l’azzurro, senza la spada di Damocle dell’accusa di doping, un impegno abbordabile ma non banale contro Mackenzie McDonald. Per l’iberico invece il qualificato Li Tu, australiano che in passato lasciò lo sport professionistico per sei anni prima di riprendere a giocare solo nel 2020.