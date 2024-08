Alberi a rischio Iniziati i tagli Disagi in vista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Piante pericolose in città, disco verde alla messa in sicurezza. Indell’inverno e considerate i frequenti forti temporali che, ultimamente, stanno attraversando il territorio, l’amministrazione comunale di Codogno ha messo in atto un piano di manutenzione del verde pubblico. E dato che ci sono piante ritenute non più sicure per l’incolumità pubblica, ieri è iniziato l’abbattimento di diversi esemplari. L’ultimo albero collassato risale al maltempo dell’8 agosto quando era intervenuta la protezione civile a liberare il viale del cimitero. Si lavorerà presumibilmente fino a venerdì 30 agosto, abbattendo alcune essenze presenti sul territorio comunale che, in base ad una relazione agronomica commissionata dall’ente, non sono più ritenute sicure per colroo che vi passano sotto.