Albergatori grana alloggi per i dipendenti

(Di martedì 27 agosto 2024) Gliper istagionali rappresentano uno dei principali problemi per glie costituiscono una spesa che incide molto sui bilanci delle aziende di piccole e medie dimensioni che caratterizzano la riviera. Sulla questione interviene Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi e lo fa partendo da alcuni dati che fotografano la situazione. A Cesenatico oggi ci sono 304 hotel con 10.836 camere e 21.901 posti letto. I lavoratori stagionali occupati nella zona mare sono circa 8.500, quindi in teoria, se fossero tuttiresidenti fuori dalla Provincia o comunque lontani dal territorio, oltre un terzo delle camere degli alberghi sarebbero improduttive. Occorre inoltre tener presente che i tempi sono cambiati, in quanto i giovani oggi chiedono sempre più camere singole.