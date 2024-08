Una stagione tutta da decifrare Gorgone e una squadra da costruire quasi da zero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) C’è chi punta a vincere e a salire di categoria, come Ternana, Perugia Ascoli e Virtus Entella e chi come la Lucchese ha come obiettivo quello di migliorare la posizione dello scorso anno, quando chiuse lafuori dalla zona play-off. Per riuscire a centrare l’obiettivo, il riconfermato tecnico Giorgiodovrà essere bravo ad assemblare unache è stata ricostruita, tra mille difficoltà,da capo a piedi. Perché, in realtà, sono rimasti pochi i giocatori dello scorso anno. Hanno salutato da Tiritiello a Benassai, passando per De Maria, Cangianiello, Yeboah, Rizzo Pinna, fino ad arrivare a Russo, Astrologo, Perotta, Alagna, Disanto, Chiorra. Di fatto sono rimasti i soli Coletta, Visconti, Quirini, Sabbione, Fedato, Djibril, Fazzi, più una piccola "pattuglia" di giovanissimi capitanati da Leone.