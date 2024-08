The OC | un reboot della serie è possibile secondo Ben McKenzie

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) 21 anni dopo il finale, si parla per la prima volta di unritorno dell’iconicaThe OC.Ben, i fan non sono gli unici a sperare che l’amato show per adolescenti abbia un seguito. In un panel tenutosi al FanExpo Canada, ospitato da Maggie Lovitt di Collider, l’attore noto per aver interpretato Ryan Atwood ha condiviso che continua a nutrire la possibilità di riprendere il suo ruolo iconico. Sebbene non ci sia nulla di definitivo per un ritorno ufficiale,ha detto di aver chiacchierato con lo showrunner Josh Schwartz su come potrebbe essere un ritorno. Ha detto: “Sarebbe interessante rivisitare anche quei personaggi. Voglio dire, ne ho parlato con Josh e ci ho giocato un po’. Non sta succedendo niente in questo momento, che io sappia, ma sarebbe piuttosto interessante.