Solbiate Olona incidente in moto | morto ragazzo di 17 anni grave l’amica in sella con lui

(Di lunedì 26 agosto 2024)(Varese) –a 17in. Non ce l’ha fatta ilche la scorsa notte è rimasto vittima di un, insieme a una ragazza di 16che viaggiava insieme a lui sulla stessa. Il giovane ènella mattinata di oggi, lunedì 26 agosto, all’ospedale di Busto Arsizio dove era stato ricoverato dopo il terribile schianto. Restano gravi le condizioni della 16enne, trasportata all’ospedale di Legnano. Entrambi avevano perso i rispettivi caschi nel terribile, in cui erano andati a sbattere contro il ponteggio di un cantiere di un’abitazione in via Cesare Battisti, in direzione di Fagnano. Rianimati sul posto dai soccorritori, erano entrambi in condizioni critiche e purtroppo ilnon è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.