Simone Inzaghi ricorda Eriksson | La sua scomparsa un grande dolore sono qui anche grazie a lui

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Per me rappresenta unladi Sven-Göran”.queste le parole del tecnico dell’Interin ricordo dell’ex allenatore della Lazio, scomparso oggi a 76 anni. “Ero giovanissimo, appena arrivato a Roma e mi ha aiutato moltissimo, è stato fondamentale nel mio percorso di crescita come calciatore e come uomo. Ammiravo la sua calma, la sua educazione, ilrispetto che aveva nei confronti di tutti. Per me è stato fonte d’ispirazione. Ioquia lui e ai suoi insegnamenti. Sven è stato unuomo, un esempio di vita per tutti. Questi ultimi mesi affrontati conforza e una voglia di vivere unicastati una ulteriore dimostrazione della suazza: ci ha insegnato a vivere mentre stava morendo. Buon viaggio Sven edi tutto, ti porterò sempre con me“.