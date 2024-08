Serie A la classifica aggiornata dopo la 2ª giornata | Inter seconda

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il mancato pareggio di Verona-Juventus, finito 0-3, fa sì che l’non sia prima inal termine delladiA. I bianconeri rimangono l’unica squadra a punteggio pieno, una stranezzacosì poco di campionato. Da venerdì si torna a giocare per l’ultimo weekend prima di cominciare con le soste per le nazionali (e chiude anche il mercato).A 2024-2025 – 2ªParma-Milan 2-1 2? Man, 66? Pulisic (M), 77? Cancellieri Udinese-Lazio 2-1 5? Lucca, 49? Thauvin, 95? Isaksen (L)-Lecce 2-0 5? Darmian, 69? rig. Calhanoglu Monza-Genoa 0-1 45? +7 Pinamonti Fiorentina-Venezia 0-0 Torino-Atalanta 2-1 26? Retegui (A), 31? Ilic, 49? Adams Napoli-Bologna 3-0 45? +2 Di Lorenzo, 75? Kvaratskhelia, 94? Simeone Roma-Empoli 1-2 45? Gyasi, 61? rig. Colombo, 80? Shomurodov (R) Cagliari-Como 1-1 44? Piccoli, 53? Cutrone (CO) Verona-Juventus 0-3 28?, 53? rig.