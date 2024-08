Parlare di overtourism è pericoloso i turisti sono diventati i nemici delle città L' allarme del presidente di Federalberghi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 agosto 2024) Mentre si parla sempre più insistentementecriticità legate all', ovvero l'afflusso massiccio di visitatori, italiani e stranieri, in molte zone d'Italia, ildi, Bernabò Bocca, respinge al mittente qualsiasi tipo di polemica. «Mi allarma vedere crescere l’ostilità verso i vacanzieri», dice in un'intervista a La Verità. Per il rappresentante degli albergatori, «non si fa altro chedi, è la moda di questa estate. I. È paradossale. Ci si lamenta perché il nostro Paese è la meta preferita degli stranieri in vacanza. Invece di accoglierli con il sorriso sulle labbra, li accusiamo di rovinare il territorio. Un’assurdità», aggiunge.