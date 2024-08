Ordine | Thuram e Theo Hernandez rientro opposto! Il problema

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il Milan ha malamente perso 2-1 a Parma sabato, evidenziando grossi problemi di tenuta difensiva già mostrati col Torino all’esordio. Mentre l’Inter ha battuto il Lecce e staccato i rossoneri., in collegamento con Il Processo di Sportiva su Radio Sportiva, mette a confronto. I RIENTRI – Questo inizio di Serie A è contrassegnato da diverse squadre incomplete. Per via di un mercato impazzito e aperto fino a venerdì notte, certo, ma anche perché molti giocatori sono tornati solo tra fine luglio e inizio agosto per gli impegni con le nazionali. Europei soprattutto, ma anche Copa América. C’è chi come Marcusha iniziato in maniera interessante, chi invece comeha avuto problemi. Proprio su di loro si esprime Franco