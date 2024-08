Onorevole parolaccia Oltre al vaffa c’è di più Quando la politica parla peggio del popolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il "" è solo la fine della storia, la sua apoteosi. Come il "coglione" di Bersani a Vannacci. Catullo dava del "ricchione" ad Aurelio e del "pederasta" a Furio; Terenzio e Plauto erano sboccati come portuali; Leopardi non si affannava a cercare perifrasi per dire "coglione". La scurrilità verbale e la funzione profanatoria dell’insulto sono vecchi come l’uomo, ma solo la nostra può essere considerata l’epoca d’oro dell’ingiuria. Anche in. Dove capita di sentire un uomo delle istituzioni dare della "stronza" alla presidente del Consiglio. A forza di annotare ingiurie e sconcezze, una studiosa riminese di 27 anni, Benedetta Cicognani (foto), si è chiesta: "Com’è possibile che il turpiloquio sia diventato prassi comune nel linguaggio politico?".