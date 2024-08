Non sa di essere incinta e partorisce in campeggio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 26 agosto 2024) Non sa diin. Non è più cosa rara sentire di donne che un giorno è tutto normale e il giorno dopo partoriscono. Qualche caso si è verificato anche in Italia, ma questa è la storia di una coppia britannica che si è ritrovata genitori per la terza volta, mentre trascorrevano qualche giorno in. Leggi anche: Arianna Meloni si separa, poi un’altra brutta notizia: la grave accusa Leggi anche: Portano la torta al ristorante, quando ricevono lo scontrino rimangono senza parole “Pensavo fosse il cibo” Una donna che pensava che i suoi crampi allo stomaco fossero causati da un “porzione di pollo da asporto scadente” mangiata durante unè rimasta scioccata nello scoprire diin realtà in travaglio.