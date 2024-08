Naufragio del Bayesian | il comandante Cutfield è stato indagato

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 26 agosto 2024)del: ilJamessotto inchiesta pere omicidio plurimo colposi La tragedia del veliero, affondato lo scorso 19 agosto nelle acque di Porticello (Palermo), continua a far discutere. Ilneozelandese, James, 51 anni, èiscritto nel registro degli indagati con l’accusa die omicidio plurimo colposi. La procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulle cause che hanno portato all’affondamento del super yacht e alla morte di sette persone. Le indagini si concentreranno in particolare sul comportamento dell’equipaggio, e delin primis, nella notte del disastro. Il, un lussuoso veliero, si è inabissato a seguito di una violenta tempesta che ha colpito la zona.