Morto Sven Goran Eriksson | lo storico allenatore aveva 76 anni

(Di lunedì 26 agosto 2024). Lodi calcio svedese76e da tempo era malato. Nei giorni scorsipubblicato un video con un commovente messaggio di addio: “Grazie di tutto, è stato fantastico. Prendetevi cura della vita e sorridete”. Queste parole sono state il suo ultimo lascito. Come spiega un breve comunicato,questa mattina di lunedì 26 agosto nella sua casa, circondato dai familiari: la figlia Lina, il figlio Johan con la moglie Amana e la nipote Sky, il padre, la fidanzata Yanisette con il figlio Alcides, il fratello Lars-Erik con la moglie Jumnong. “La famiglia chiede rispetto per il loro desiderio di piangere in privato e di non essere contattati. Le condoglianze e i saluti possono essere lasciati sul sito web www..com”, si legge nella nota.