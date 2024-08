Morto Eriksson grazie per tutto | dalla Lazio alla Samp il cordoglio dei club Ravanelli | Perdiamo una persona straordinaria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sven Goran. “La mia malattia è una condanna, ma io cerco di non pensarci e di andare avanti nel miglior modo possibile. Ora devo combattere il più a lungo possibile. La vita è bellissima“. Così, sette mesi fa, Sven Goranaveva rivelato in un’intervista di avere un cancro terminale al pancreas che gli avrebbe consentito di vivere all’incirca un anno. L’ex allenatore èoggi, lunedì 26 agosto, all’età di 76 anni. Moltissimi iche hanno voluto salutare per l’ultima volta, sui social.: “Era un gentiluomo” Il ricordo di chi l’ha vissuto, in campo e negli spogliatoi: “una“. A parlare è Fabrizio, ai microfoni di LaPresse. L’ex attaccante dellaaveva condiviso con lui la gioia per la vittoria del campionato italiano nel 2000.