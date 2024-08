Monster Jam Showdown la recensione | il racing arcade per tutti

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 26 agosto 2024) Quando passa per la mente il termine “americanata”, buona parte delle volte si pensa ai motori. ITruck diJam rientrano perfettamente in questa categoria, ma non hanno mai assunto una connotazione negativa. La loro spettacolarità è arrivata in Italia anche grazie all’omonimo programma televisivo, per poi diventare anche materiale videoludico. Ora,Jamè pronto per arrivare praticamente su quasi tutte le console: PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Epic Store.Jamper ogni palatoJamoffre ben 10 modalità per guidare i suoi veicoli, di cui 2 ufficiali e 8 create appositamente per il gioco. Non tutte sono disponibili, sia per l’esperienza offline che per quella online, ma la scelta è ponderata. Head-to-head e Freestyle sono quelle presenti anche nel mondo reale.