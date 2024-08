Meteo della settimana | torna la pioggia ma il caldo non molla

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le previsionivedono il ritornoma ilaccenna a calare, un agosto ancora afoso L’estate sta per concludersi, ma le temperature elevate e le precipitazioni sparse continuano a caratterizzare il clima italiano. Vediamo nel dettaglio cosa ci riserva ilper questa ultimadi agosto. Le previsioni– notizie.comGià dalle prime ore di lunedì, un cambiamento atmosferico si farà sentire soprattutto al Centro-Nord dell’Italia. La nuvolosità aumenterà significativamente, portando con sé precipitazioni che in alcune aree del Piemonte eLombardia (e possibilmente anche del Veneto) potrebbero trasformarsi in temporali anche in pianura, particolarmente nelle ore mattutine.