Manca il sangue | donate L’appello dal direttore dell’area dipartimentale trasfusionale Pantone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Arezzo, 26 agosto 2024 – «noe plasma. Mi rivolgo a quanti possono donare a farlo».arriva dal dr. PietroUOC Immunoematologia ePo Aretino e responsabile AreaAsl Toscana Sud Est. «In estate assistiamo ad una flessione delle donazioni - spiega il dr. Pietro– complice il caldo eccessivo che non aiuta i nostri donatori ma serveper fronteggiare le richieste provenienti dalle strutture ospedaliere toscane. Le prenotazioni per le donazioni sono poche in questo periodo e sono ancora molti i posti liberi per farlo».