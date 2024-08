La principessa è stata avvistata in auto a Balmoral con il marito William

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 26 agosto 2024) Non la si vedeva in pubblico dal Trooping The Colour di giugno e dalle finali di Wimbledon il mese seguente, ma a Kate è bastato mettersi in, ieri mattina, con ilalla guida, per percorrere il breve tragitto che dal’avrebbe portata in chiesa per la tradizionale uscita domenicale dei Windsor. La reazione dei social èimmediata, con accese speculazioni su un suo possibile ritorno – molto prima del previsto – ai doveri Royal. Kate Middleton, la visita in Scozia risveglia il suo istinto materno.