Interviste | Alessandro Mastalli Faccio i complimenti a loro vittoria meritata

(Di lunedì 26 agosto 2024) Prima ufficiale in bianconero per l’ex Juve Stabia, giunto a Siena dopo una stagione complicata dal punto di vista di squadra ad Alessandria. "È stata veramente molto complicata – ha esordito la mezzala - bisogna fare iperché hanno meritato la. Come penso si sia visto noi eravamo un po’ sulle gambe, ma questa non deve essere una scusante".parla poi del periodo intenso da cui sono reduci, a partire dal lungo ritiro di Castel Rigone. "Noi sapevamo che oggi sarebbe stata difficile, perché abbiamo alle spalle un carico di lavoro importante e oggi si è visto. Il San Donato ha meritato ma non ha avuto chissà quante occasioni nitide, stavano meglio di noi fisicamente. Siamo arrivati poco alla conclusione ma penso sia un fatto di stanchezza e poca brillantezza generale del gruppo".