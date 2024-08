Indagato il comandante Cutfield per il naufragio del super-veliero Bayesian

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 agosto 2024) La vicenda del, il-yacht colato a picco al largo di Palermo, inizia ad assumere tinte più chiare. Ildelaffondato nelle acque di Porticello una settimana fa, James, 51enne neozelandese, èdalla procura di Termini Imerese. Per lui le accuse sono die omicidio plurimo colposi. Ne dà notizia l'edizione online di 'Repubblica-Palermo'. Fino a sabato l'indagine, come spiegato dal procuratore Ambrogio Cartosio in conferenza stampa, era contro ignoti. Nella tragedia hanno perso la vita sette persone. Quindici i sopravvissuti. In mattinata gli inquirenti conferiranno gli incarichi per le autopsie sulle salme, custodite nel cimitero dei Rotoli e presso l'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Per l'esecuzione degli esami saranno convocate le parti interessate.