Gigi Hadid è volto del profumo che le fece battere il cuore Da teenager

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 26 agosto 2024), come ben sappiamo e vediamo, è felicemente fidanzata con Bradley Cooper. Nel loro percorso d’amore, che si avvia probabilmente verso le nozze, la modella non omette di condividere ricordi sentimentali dal passato. A lasciarli riemergere è una nuova fragranza di cui la modella è testimonial: Million Gold For Her di Rabanne. Come lei stessa ha dichiarato in un’intervista esclusiva a WWD, l’originaria e iconica fragranza maschile (campione di vendite), 1 Million di Rabanne (del 2016) le ricorda un amore adolescenziale. La indossava, infatti, un ragazzo che frequentava da