F1 Alonso sui prossimi GP | Vedo la Ferrari come favorita

(Di lunedì 26 agosto 2024) Interpellato a Zandvoort per esprimere il suo punto di vista suiGP, Fernandoha fatto una previsione a sorpresa: “Lasarà la vettura da battere a Monza e Baku“. Il 43enne pilota di Oviedo non ha nascosta poi una certa invidia sportiva: “Mi piacerebbe essere al loro posto. Penso che nelle prossime gare la Mercedes avrà molti alti e bassi, ma McLaren, Red Bull esaranno sempre in lotta per il podio“, ha aggiunto pur ammettendo che la sua Aston Martin proverà a lottare per il nono e decimo posto. Intanto a Maranello non vogliono cadere nell’euforia, nonostante il terzo posto di Charles Leclerc e il quinto di Carlos Sainz siano stati una bella iniezione di fiducia. “Speriamo di fare meglio neitre Gran Premi.