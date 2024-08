Errori nei libri scolastici? La linguista | vi spiego qual è la cosa più grave

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 – In una grammatica delle elementari viene chiesto ai bambini di mettere al plurale il sostantivo audacia. Difficile però trovare traccia di “audacie” nell’italiano corrente. Si può definire un errore, di quelli che non così raramente vengono segnalati nei? Un gruppo Facebook è intitolato addirittura “gli strafalcioni”. Lo abbiamo chiesto allaValeria Della Valle, che scrivedi grammatica dal 1993, l’ultimo quest’anno. “Non è un errore - chiarisce la professoressa-. Anche se è un plurale poco usato, raro. Sicuramente presente in testi letterari del passato”. Glinei testisono frequenti? E dadipendono? “La mia esperienza è sulle grammatiche. Si è cominciato a scriverle secoli fa. Sicuramente a partire dagli anni Novanta del secolo scorso la prospettiva è cambiata.