Eriksson il saluto di Roberto Mancini | Sei stato un uomo e un allenatore fantastico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Ciao Sven. Seiunmeraviglioso e un”. Lo ha scritto in una storia di instagram il ct dell’Arabia Saudita. Il rapporto traè semprespeciale: l’ex fantasista di Jesi èinfatti allenato dallo svedese sia alla Sampdoria che alla Lazio. Dopo il ritiro nell’estate 2000,intraprese la carriera di tecnico proprio come vice di, vincendo subito la Supercoppa italiana al fianco del leggendario. Nello scorso maggiofu celebrato al Ferraris dai tifosi blucerchiati e fu accolto in campo dai suoi ex giocatori nel quinquennio doriano, conin testa. “Anche in questa battaglia ti sosterremo. Bentornato a Genova, mister”, recitava uno striscione esposto sugli spalti quel giorno. “20.04.