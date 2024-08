Doppia tragedia sui binari Prima l’investimento nella notte poi un uomo travolto in stazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Idella riviera si macchiano di sangue. Per due volte. È stato un giorno nero quello di ieri per chi ha scelto di transitare in treno per la provincia, dal momento che non era ancora sorta l’alba quando si è verificato il primo dei due incidenti mortali lungo la ferrovia. Alle 2.30 circa, poco dopo ladi Rimini-Miramare, un marocchino trentenne, risultato essere regolarmente sul territorio nazionale, è stato visto da alcuni testimoni mentre camminava lungo iquando, a tutta velocità, alle sue spalle è sopraggiunto un Frecciarossa Milano-Lecce con a bordo 250 passeggeri e nessuna fermata prevista in zona. È stato impossibile al macchinista evitare l’impatto, violentissimo, a seguito del quale il trentenne ha perso la vita e il treno è rimasto gravemente danneggiatoparte anteriore.