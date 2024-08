Cinquant’anni di successi Sul palco gli Abba Dream

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si conclude mercoledì il XXX Festival provinciale “I luoghi della musica”: appuntamento alle 21.30 a Brugnato in Piazza Brosini per il concerto degliche fu rinviato il 18 agosto per maltempo. "Era il 1974 quando gliconquistarono l’Eurovision con la loro hit “Waterloo”, dando il via a una carriera stellare che li ha consacrati come leggende della musica – spiegano gli organizzatori –.dopo,celebra la loro musica e il loro stile inconfondibile con un concerto emozionante e coinvolgente, un viaggio musicale indimenticabile". Lo spettacolo ripercorrerà più grandidegli, dagli esordi al grande successo internazionale. Dalle prime canzoni come “Ring Ring” e “People Need Love” alle hit indimenticabili come “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Super Trouper” e “Take a Chance on Me”.