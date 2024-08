Caso Servillo-Pascale per una volta è giusto dirlo | ben venga Tiktok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) di Marco Marangio “È un bene che sia almeno su”. A dire questa frase è Toni. Il tema è il film Loro. Tema che porta Francescaad avanzare attacchi non troppo velati. Eppure, c’è molto di più oltre aled è bene proseguire con ordine. Tutto ha avuto inizio nel podcast di Dario Moccia con ospite proprio l’attore partenopeo. In un’ora e più di intervista, si parla di tutto: dal teatro alla recitazione, per poi arrivare ovviamente al sodalizio cinematografico frae Sorrentino. Grande Bellezza a parte, lo youtuber pone l’attenzione anche su Loro che, ultimamente, sta divenendo popolare grazie a. Molto utenti hanno iniziato a ricondividere gli spezzoni più emblematici della pellicola dedicato alla figura di Berlusconi suldelle Olgettine.