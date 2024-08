Calciomercato Milan il futuro di Yacine Adli può essere in Serie A La squadra

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 26 agosto 2024), non solo Qatar e Arabia Saudita, adesso ildipuòinA. Ecco lainteressataè finito nel mirino di un club diA: si tratta della Fiorentina, in cerca di un mediano che possa dare maggior equilibrio alla. Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista franco-algerino piace molto a mister Palladino, tanto che i viola hanno già chiesto informazioni alla dirigenza del. Potrebbe, così, finalmente sbloccarsi la telenovela con protagonista l’ex Bordeaux. In via Aldo Rossi, i dirigenti del Diavolo hanno fatto la valutazione del giocatore, che parte da una cifra che si avvicina ai 15 milioni di euro.