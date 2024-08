Big Little Lies 3 Zoë Kravitz | Sto aspettando che mi chiamino per la terza stagione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 agosto 2024) Anche la star Zoëstacon ansia il ritorno della tanto attesadi Big. A volte le celebrità hanno più cose in comune con i loro fan di quanto si possa pensare, e questo è il caso di Zoë, che - come gli impazienti spettatori della HBO di tutto il mondo - sta "al telefono" notizie sulle tempistiche del tanto atteso ritorno delladi Bigdi David E. Kelley. "Stodi vedere, come tutti, che lasi farà", ha detto la regista di Blink Twice a People in una nuova intervista. "Aspetto attaccata al telefono che mi dicano che la sceneggiatura sia finita". L'attrice-cineasta ha