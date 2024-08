Un posto al sole trame dal 26 al 30 agosto 2024 | il ritorno di Marina

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 25 agosto 2024) Unaltornerà in onda lunedì 26e lefino al 30annunciano subito grandi colpi di scena, a partire da Roberto Ferri, il quale attenderà con trepidazione ildia Napoli. Intanto, l'imprenditore deciderà di dedicarsi alla gestione di Radio Golfo 99 e convocherà Michele, che, dopo l'ultima discussione con Ferri, sarà alquanto in apprensione. Nel frattempo, Magdalena rimarrà a Napoli in attesa del processo e deciderà di imprimere una clamorosa svolta alla propria vita, mentre Raffaele tornerà da Barcellona e Rosa lascerà Palazzo Palladini per ritornare a casa. La Picariello, però, sarà molto contenta per la visita di un suo nuovo e caro amico. In seguito, anche Luca e Giulia torneranno dalle vacanze.